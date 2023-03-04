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У Києві аномальна погода: йде крижаний сніг, вдарила блискавка із громом

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Київ, Субота 04 березня 2023 22:58
У Києві аномальна погода: йде крижаний сніг, вдарила блискавка із громом Фото: У Києві аномальна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу ввечері, 4 березня, у Києві йде крижаний сніг, а також вдарила блискавка із громом.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Жителі Києва почали фіксувати зміни погоди протягом останніх 30 хвилин.

Зараз на вулиці йде сніг, місцями було чутно грім, а дехто бачив блискавку.

Нагадаємо, що в неділю, 5 березня, в Україні очікується сніг: вночі - в західних та північних областях, вдень - у Карпатах. При цьому попри мороз вночі, вдень температура повітря підніметься до 10 градусів тепла.

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