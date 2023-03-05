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Снег, гололед, но днем тепло. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, в понедельник, 6 марта, в Украине местами ожидается снег и гололед. Но несмотря на то, что ночью температура будет опускаться до 6 мороза, днем будет тепло - до 6 тепла, а на юге - и до 9 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. В западных и северных областях небольшой снег (днем местами), на дорогах местами гололедица; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер

юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

ночью 1-6° мороза; днем 1-6° тепла, на юге страны до 9° тепла.

Как сообщалось, в субботу вечером, 4 марта, в Киеве шел ледяной снег, а также ударила молния с громом.

Напомним, погода в Украине будет постепенно меняться в сторону потепления, но зима пока будет заявлять о своих правах и снегом, и похолоданием. Тем не менее уже с середины марта мы ощутим, что весна уже идет.

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