Сніг і вітер паралізували Прикарпаття: є загиблий, десятки постраждалих і знеструмлені села

За добу здійснено 17 виїздів для ліквідації наслідків негоди. Внаслідок ДТП травмовано 16 людей, з них троє дітей, ще одна людина загинула. Із снігових заметів рятувальники вивільнили 13 транспортних засобів, у яких перебували 27 осіб, зокрема 12 дітей - їх доправили до пункту незламності в Городенці.

До робіт залучено понад 60 рятувальників і 17 одиниць техніки, зокрема снігоболотохід "БОГУН". Триває розчищення автодороги Р-24 Городенка - Заліщики. На автошляхах державного та місцевого значення працює дорожня техніка.

Крім того, через негоду частково без електропостачання залишаються 6 населених пунктів - 668 абонентів. Аварійні бригади продовжують відновлювальні роботи.