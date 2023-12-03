Сніг і туман: якою буде погода в Україні сьогодні
Погода в Україні 3 грудня буде зі снігом, місцями можливий мокрий сніг. У центральних та північних областях туман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні на заході, півночі, у Карпатах очікується сніг. Також можливий мокрий сніг.
Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця. У центральних та північних областях туман.
Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с. На півдні пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря протягом доби на заході -1 -6 градусів. На півдні вдень до +16, а вночі +4 +9 градусів. На решті території протягом доби від -2 до +3 градусів.
Погода у Києві
У столиці сьогодні вдень невеликий мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледь. У Києві можливі пориви вітру до 15-20 м/с, вранці та вночі туман, тому видимість знизиться до 200-500 м.
Стовпчики термометрів покажуть у Києві від 0 до +2 градусів.
Негода в Україні
Вчора на заході України оголосили штормове попередження. У Львівській області через снігопади та налипання снігу були знеструмлені майже 500 населених пунктів. Також негода залишила без світла десятки населених пунктів в Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Відомо, що через негоду та знеструмлення низка потягів курсували з затримками.
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