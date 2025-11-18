UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Сніг, дощі й мороз: українців попередили про різке погіршення погоди 19 листопада

Ілюстративне фото: українців попередили про різке погіршення погоди 19 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Україні 19 листопада очікується суттєве погіршення погодних умов. Атмосферні фронти принесуть мокрий сніг з дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, атмосферні фронти принесуть дощі на південь, схід та в центральні області, місцями - із мокрим снігом. Натомість у західних і північних регіонах, що перебуватимуть у зоні підвищеного тиску, опадів не прогнозується.

Температурна ситуація буде контрастною: на півдні та сході вночі 4-9 градусів тепла, вдень 7-12 градусів, у Криму - до +20 градусів. На решті території внаслідок вторгнення холодної повітряної маси очікується зниження температури - вночі від 0 до -5 градусів, у багатьох центральних областях до +5 градусів, вдень 2-7 градуси тепла. У Карпатах - мороз до -9 градусів та близько 0 градусів вдень.

Дорожні служби повідомляють, що вже створено запаси протиожеледних матеріалів та підготовлено 2 386 одиниць техніки до роботи взимку. У західних областях, зокрема на гірських перевалах, уже випав сніг, дороги стали слизькими, видимість погіршується. Там у посиленому режимі працюють 27 одиниць техніки, щоб забезпечити проїзд дорогами державного значення.

У Чернігівській, Львівській і Тернопільській областях місцями дощить. З 19 листопада сніг та похолодання поширяться на південні, центральні та східні регіони.

Водіїв закликають бути уважними, враховувати погодні умови під час планування поїздок та дотримуватися правил безпеки на дорогах.

Нагадаємо, що у вівторок, 18 листопада, очікується відчутне похолодання. У більшості регіонів вдень очікується від +3 до +8 градусів тепла. Лише на півдні, сході та в Дніпропетровській області буде значно тепліше - від +12 до +17 градус

ГідрометцентрПогода в УкраїніСнігопад