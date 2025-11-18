Снег, дожди и мороз: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды 19 ноября

По данным синоптиков, атмосферные фронты принесут дожди на юг, восток и в центральные области, местами - с мокрым снегом. Зато в западных и северных регионах, которые будут находиться в зоне повышенного давления, осадков не прогнозируется.

Температурная ситуация будет контрастной: на юге и востоке ночью 4-9 градусов тепла, днем 7-12 градусов, в Крыму - до +20 градусов. На остальной территории в результате вторжения холодной воздушной массы ожидается снижение температуры - ночью от 0 до -5 градусов, во многих центральных областях до +5 градусов, днем 2-7 градуса тепла. В Карпатах - мороз до -9 градусов и около 0 градусов днем.



Дорожные службы сообщают, что уже созданы запасы противогололедных материалов и подготовлено 2 386 единиц техники к работе зимой. В западных областях, в частности на горных перевалах, уже выпал снег, дороги стали скользкими, видимость ухудшается. Там в усиленном режиме работают 27 единиц техники, чтобы обеспечить проезд по дорогам государственного значения.

В Черниговской, Львовской и Тернопольской областях местами дождь. С 19 ноября снег и похолодание распространятся на южные, центральные и восточные регионы.

Водителей призывают быть внимательными, учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать правила безопасности на дорогах.