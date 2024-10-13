Сніг, дощі та вітер. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Завтра, 14 жовтня, в Україні очікується сніг у Карпатах, дощі та пориви вітру у кількох областях. Вдень максимально до 19°, хоча вночі можливі заморозки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
В Україні завтра, 14 жовтня буде хмарно з проясненнями.
"Вночі, крім півдня, помірні, вдень у Волинській, Рівненській, північних та східних областях невеликі дощі, на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.
Вітер буде західним, а у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, вночі у східних, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.
"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 14-19°. На високогір'ї Карпат вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла", - зазначили синоптики.
Із запізненням на два тижні, однак у Києві розпочалася метеорологічна осінь. Вчені зазначили, що цього року дата її початку припала на 30 вересня.
Донедавна в Україні тривало метеорологічне літо, адже температура повітря ще не знизилася до того рівня, щоб синоптики змогли констатувати настання осені.
Як раніше зазначали синоптики, метеорологічна осінь фіксується тоді, коли середня добова температура в певному регіоні протягом кількох діб становить 15° і нижче.
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