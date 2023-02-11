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Сніг з дощем та шквальний вітер: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Субота 11 лютого 2023 07:00
Сніг з дощем та шквальний вітер: прогноз погоди на сьогодні Фото: 11 лютого частину областей накриють сніг та дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 11 лютого, частину областей накриє сніг, місцями очікується дощ. При цьому на заході та півночі прогнозуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вдень на півночі та у Вінницькій області очікується сніг. У західних областях сніг з дощем. На решті території без опадів.

Синоптики попереджають, що на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. На заході та півночі, а також у Карпатах пориви вітру 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від -1 до +4 градусів, вночі від -5 до -10 градусів. У Карпатах вдень -2 -7 градусів, а вночі -11 -17.

Сніг з дощем та шквальний вітер: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні мінлива хмарність, вдень очікується сніг. На дорогах ожеледиця. У столиці можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря буде у межах від +1 до +3 градусів, а вночі від -1 до -3.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні, 11 та 12 лютого.

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