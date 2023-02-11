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Снег с дождем и шквальный ветер: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Суббота 11 февраля 2023 07:00
Снег с дождем и шквальный ветер: прогноз погоды на сегодня Фото: 11 февраля часть областей накроют снег и дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 11 февраля, часть областей накроет снег, местами ожидается дождь. При этом на западе и севере прогнозируются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня днем на севере и в Винницкой области ожидается снег. В западных областях снег с дождем. На остальной территории без осадков.

Синоптики предупреждают, что на дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. На западе и севере, а также в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут от -1 до +4 градусов, ночью от -5 до -10 градусов. В Карпатах днем -2 -7 градусов, а ночью -11 -17.

Снег с дождем и шквальный ветер: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня переменная облачность, днем ожидается снег. На дорогах гололедица. В столице возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет в пределах от +1 до +3 градусов, а ночью от -1 до -3.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные, 11 и 12 февраля.

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