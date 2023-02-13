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Сніг з дощем, пориви вітру, але до 6 тепла. Синоптики розповіли про погоду на завтра

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Україна, Понеділок 13 лютого 2023 14:09
Сніг з дощем, пориви вітру, але до 6 тепла. Синоптики розповіли про погоду на завтра Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 14 лютого, в Україні очікується сніг, місцями з дощем. На дорогах ожеледиця та пориви вітру, хоча буде тепло - до 6 градусів зі знаком "плюс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. Невеликий, у східних областях помірний сніг, вдень з дощем.

Вітер та ожеледиця

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях та в Карпатах 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

Сніг з дощем, пориви вітру, але до 6 тепла. Синоптики розповіли про погоду на завтра

Як повідомлялось, рятувальники попередили українців про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї східної частини Закарпатської області протягом 12-13 лютого, тож похід у гори краще відкласти.

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