Сніг з дощем, пориви вітру, але до 6 тепла. Синоптики розповіли про погоду на завтра
У вівторок, 14 лютого, в Україні очікується сніг, місцями з дощем. На дорогах ожеледиця та пориви вітру, хоча буде тепло - до 6 градусів зі знаком "плюс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Хмарно з проясненнями. Невеликий, у східних областях помірний сніг, вдень з дощем.
Вітер та ожеледиця
На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях та в Карпатах 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.
Як повідомлялось, рятувальники попередили українців про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї східної частини Закарпатської області протягом 12-13 лютого, тож похід у гори краще відкласти.
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