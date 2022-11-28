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Сніг з дощем, ожеледиця та сильний вітер: синоптик розповіла, де чекати негоду завтра

Фото: завтра в Україні очікуються сніг із дощем, ожеледиця та сильний вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 29 листопада, сніг, який буде переходити місцями в дощ, варто чекати в Житомирській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій, Одеській областях та Кропивницькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз у Facebook синоптика Наталки Діденко.

"Сніг у вівторок випадатиме неширокою смужкою від Житомирщини, Київщини через Кропивницький, Хмельниччину, зачіпаючи Черкащину, Вінниччину до Одещини. Сніг, мокрий сніг, а на Одещині - переважно дощ", - розповіла вона.

За словами синоптика, на решті території України опадів не очікується завтра.

"Вітер буде зі сходу, південного сходу, поривчастий, некомфортний, у центрі, на півдні, північному сході та в східних областях можливі штормові пориви. Особливо небезпечним вітер може бути в прибережних зонах, в Приазов'ї - до штормових хвиль!" - додала Діденко.

Температура повітря, за даними синоптика, у більшості областей вдень коливатиметься поблизу нуля, від 2 морозу до 4 тепла, в Криму до +7...+12 градусів.

"Через підмерзання вночі та вранці - ожеледиця!" - попередила вона.

Погода в Києві завтра

У столиці 29 листопада очікується мокрий сніг, ожеледиця чи "каша" на дорогах.

"Вітер зі сходу, рвучкий. Через такий вітер повітря відчуватиметься холоднішим - не так тепліше, як щільніше одягайтеся. Протягом дня у вівторок у Києві близько нуля", - констатувала Діденко.

Як повідомлялося, біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень кучугур сягав понад три метри.

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