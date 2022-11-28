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Снег с дождем, гололед и сильный ветер: синоптик рассказала, где ждать непогоду завтра

Фото: завтра в Украине ожидаются снег с дождем, гололед и сильный ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 29 ноября, снег, который будет переходить местами в дождь, следует ожидать в Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой, Одесской областях и Кропивницком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз в Facebook синоптика Наталки Диденко.

"Снег во вторник будет выпадать неширокой полоской от Житомирщины, Киевщины через Кропивницкий, Хмельницкую, затрагивая Черкасщину, Винницкую область до Одесщины. Снег, мокрый снег, а в Одесской области - преимущественно дождь", - рассказала она.

По словам синоптика, на остальной территории Украины осадков не ожидается завтра.

"Ветер будет с востока, юго-востока, порывистый, некомфортный, в центре, на юге, северо-востоке и в восточных областях возможны штормовые порывы. Особенно опасным ветер может быть в прибрежных зонах, в Приазовье - до штормовых волн!" - добавила Диденко.

Температура воздуха, по данным синоптика, в большинстве областей днем ​​будет колебаться вблизи нуля, от 2 мороза до 4 тепла, в Крыму до +7...+12 градусов.

"Из-за подмерзания ночью и утром - гололедица!" – предупредила она.

Погода в Киеве завтра

В столице 29 ноября ожидается мокрый снег, гололед или "каша" на дорогах.

"Ветер с востока, порывистый. Из-за такого ветра воздух будет ощущаться холоднее - не так теплее, как плотнее одевайтесь. В течение дня во вторник в Киеве около нуля", - констатировала Диденко.

Как сообщалось, возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достигал более трех метров.

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