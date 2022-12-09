Сніг з дощем, але до +9. Синоптики дали прогноз на сьогодні

"У південній частині країни дощ ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12°", - йдеться в повідомленні.

На решті території, як пишуть синоптики, невеликий мокрий сніг та дощ, у центральних та північно- східних областях помірні опади (у більшості районів північної частини вночі без істотних опадів); температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.

Окрім цього, в Україні, крім сходу, туман, а вночі та вранці місцями, крім півдня, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця

"Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у східних областях до 14 м/с", - попереджають синоптики.