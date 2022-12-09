Снег с дождем, но до +9. Синоптики дали прогноз на сегодня

"В южной части страны дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 12°", - говорится в сообщении.

На остальной территории, как пишут синоптики, небольшой мокрый снег и дождь, в центральных и северо-восточных областях умеренные осадки (в большинстве районов северной части ночью без существенных осадков); температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла.

Кроме этого, в Украине, кроме востока, туман, а ночью и утром местами, кроме юга, гололед, на дорогах местами гололедица.

"Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в восточных областях до 14 м/с", – предупреждают синоптики.