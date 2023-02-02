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Сніг, дощ та "стрибки" температури. Синоптики розповіли про погоду на завтра

Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 3 лютого, по всій Україні очікуються опади: десь - дощі, а десь - сніг. На дорогах слід бути обережними, бо можлива ожеледиця, а а температура "гулятиме" від 7 тепла до 8 морозу в залежності від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Невеликий мокрий сніг, вдень на півдні невеликий дощ, на Закарпатті помірні опади.

Ожеледиця і вітер

На дорогах країни місцями ожеледиця; у південній частині вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний, на Лівобережжі - південний , 5-10 м/с, у західних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 0-5° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, у південній частині 2-7° тепла; в Карпатах протягом доби 3-8° морозу.

Як повідомлялось, холодне повітря з півночі принесе в Україну похолодання та нічні морози до 13 градусів. Водночас після 12-13 лютого погода може змінитися.

Нагадаємо, у лютому 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 3 до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.

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