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Снег, дождь и "прыжки" температуры. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 3 февраля, по всей Украине ожидаются осадки: где-то дожди, а где-то снег. На дорогах следует быть осторожными, так как возможна гололедица, а температура будет "гулять" от 7 тепла до 8 мороза в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Небольшой мокрый снег, днем на юге небольшой дождь, в Закарпатье умеренные осадки.

Гололедица и ветер

На дорогах страны местами гололедица; в южной части ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, на Левобережье южный, 5-10 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 0-5° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, в южной части 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток 3-8° мороза.

Как сообщалось, холодный воздух с севера принесет в Украину похолодание и ночные морозы до 13 градусов. В то же время, после 12-13 февраля погода может измениться.

Напомним, в феврале 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 3 до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

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