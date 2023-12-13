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Сніг, дощ та "спека" на півдні. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Середа 13 грудня 2023 07:00
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Сніг, дощ та "спека" на півдні. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 13 грудня, в Україні буде дощ та сніг на заході та сході України. При цьому температура повітря підніметься до 10° тепла на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У східних областях помірний сніг. Вдень у західних областях помірний дощ (в Карпатах мокрий сніг); на решті території без істотних опадів. Вранці у більшості областей туман, на дорогах місцями ожеледиця", - розповіли синоптики.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-6° тепла, у східних областях вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті та півдні країни вдень 5-10° тепла.

Сніг, дощ та &quot;спека&quot; на півдні. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Вчора синоптик Наталка Діденко розповідала, що у середу, 13 грудня, погода в Україні буде теплою, очікується відлига. Але вже 14 грудня ситуація знову погіршиться сильним вітром та опадами.

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