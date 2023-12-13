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Снег, дождь и "жара" на юге. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Среда 13 декабря 2023 07:00
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Снег, дождь и "жара" на юге. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 13 декабря, в Украине будут дождь и снег на западе и востоке Украины. При этом температура воздуха поднимется до 10° тепла на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В восточных областях умеренный снег. Днем в западных областях умеренный дождь (в Карпатах мокрый снег); на остальной территории без существенных осадков. Утром в большинстве областей туман, на дорогах местами гололедица", - рассказали синоптики.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 1-6° тепла, в восточных областях днем от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье и юге страны днем 5-10° тепла.

Снег, дождь и &quot;жара&quot; на юге. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Вчера синоптик Наталья Диденко рассказывала, что в среду, 13 декабря, погода в Украине будет теплой, ожидается оттепель. Но уже 14 декабря ситуация снова усугубится сильным ветром и осадками.

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