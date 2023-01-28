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Сніг, дощ та пориви вітру: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Субота 28 січня 2023 07:00
Сніг, дощ та пориви вітру: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні 28 січня буде з місцями опадами та вітром (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 28 січня, в Україні буде хмарна та морозна погода. Місцями очікуються опади, а також сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на півдні, а також у Закарпатській області можливий невеликий сніг, місцями дощ. В Одеській області протягом доби помірні опади. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. На півдні можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньому від -2 до +3 градусів, на Закарпатті та в Криму до +6.

Вночі температура опуститься до -2 -7 градусів, а у східних областях до -10 градусів.

Сніг, дощ та пориви вітру: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У Києві та області сьогодні майже без опадів, погода буде хмарною з проясненнями. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря очікується у межах від 0 до +2 градусів. Вночі прогнозується -4 -6 градусів.

Нагадаємо, напередодні синоптики дали прогноз погоди на останній місяць зими.

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