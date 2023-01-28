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Снег, дождь и порывы ветра: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

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Украина, Суббота 28 января 2023 07:00
Снег, дождь и порывы ветра: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине 28 января будет с местами осадками и ветром (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 28 января, в Украине будет облачная и морозная погода. Местами ожидаются осадки, а также сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, на юге, а также в Закарпатской области возможен небольшой снег, местами дождь. В Одесской области в течение суток умеренные осадки. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. На юге возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут в среднем от -2 до +3 градусов, на Закарпатье и в Крыму до +6.

Ночью температура опустится до -2 -7 градусов, а в восточных областях до -10 градусов.

Снег, дождь и порывы ветра: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня без осадков, погода будет облачной с прояснениями. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ожидается от 0 до +2 градусов. Ночью прогнозируется -4 -6 градусов.

Напомним, недавно синоптики дали прогноз погоды на последний месяц зимы.

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