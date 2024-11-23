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Сніг, але не всюди. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" розповіли про погоду на 24 листопада в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 24 листопада, в Україні ймовірний сніг. При цьому він пройде не всюди, а лише в низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

24 листопада в Україні буде переважно без опадів, лише на сході та південному сході мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь.

Температура вночі 0-7° морозу, вдень від 3° морозу до 4° тепла. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с.

Погода в Україні у другу декаду листопада 2024

Упродовж другої декади листопада розвиток рослин повільно відбувався у теплі дні та майже припинявся у дні, коли нічна температура знижувалася до від’ємних значень.

Переважання помірно теплої для цього періоду погоди з туманами та мрякою були сприятливим фактором для росту та розвитку озимини, особливо для пізніх посівів. На ряді площ були відмічені зміни у фазовому розвитку - збільшилася площа розкущених посівів.

Однак, через осінню засуху в початковий період розвитку, на окремих полях центральних та східних областей частина посівів залишалася у слабкому та слаборозвиненому стані, місцями посіви лише утворили нерівномірні сходи.

За оперативними даними, станом на 20 листопада, майже на всій території країни, із зниженням середньодобових температур нижче +3-5 °С, відмічалося припинення активної вегетації озимих культур.

Додамо, що раніше "Укргідрометцентр" виконав оцінку водності основних "артерій" країни за першу половину листопада. Зокрема, у деяких річках України фіксують критичну ситуацію з водою.

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