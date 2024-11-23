Снег, но не всюду. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в Украине во вторую декаду ноября 2024 года

В течение второй декады ноября развитие растений медленно происходило в теплые дни и почти прекращалось в дни, когда ночная температура снижалась до отрицательных значений.

Преобладание умеренно теплой для этого периода погоды с туманами и моросью были благоприятным фактором для роста и развития озимых, особенно для поздних посевов. На ряде площадей были отмечены изменения в фазовом развитии - увеличилась площадь раскущенных посевов.

Однако, из-за осенней засухи в начальный период развития, на отдельных полях центральных и восточных областей часть посевов оставалась в слабом и слаборазвитом состоянии, местами посевы лишь образовали неравномерные всходы.

По оперативным данным, по состоянию на 20 ноября, почти на всей территории страны, со снижением среднесуточных температур ниже +3-5 °С, отмечалось прекращение активной вегетации озимых культур.

Добавим, что ранее "Укргидрометцентр" выполнил оценку водности основных "артерий" страны за первую половину ноября. В частности, в некоторых реках Украины фиксируют критическую ситуацию с водой.

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