Сніданок, як у ресторані: рецепт вишуканих сирників зі шпинатом і спаржею

Сирники - не лише солодка страва! Спробуйте оригінальний рецепт зі шпинатом і спаржею, адже це корисний, поживний і неймовірно смачний варіант для сніданку або легкої вечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку фудблогерки Вікторії Королівської.
Інгредієнти:
Спосіб приготування
Спочатку потрібно розбити яйце у чашу блендера і додати шпинат. Після цього збиваємо до стану смузі.
Разом поєднайте збитий шпинат, яйце, борошно, кисломолочний сир і дрібку солі.
З готової суміші формуємо сирники та обсмажуємо з обох сторін до румʼяної скоринки.
Спаржу бланшуємо (термічна обробка окропом або парою) на сковорідці в солоній воді протягом 3 хвилин. Потім перекладаємо на суху сковорідку з краплею олії і обсмажуємо протягом 3-4 хвилин.
Викладаємо сирники та спаржу разом на тарілку. Такий сніданок дуже корисний та неймовірно смачний, як в ресторані.
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