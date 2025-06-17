Сніданок, як у ресторані: рецепт вишуканих сирників зі шпинатом і спаржею

Сирники зі шпинату: легкий рецепт

Інгредієнти:

сир кисломолочний - 150 г

яйце - 1 шт.

рисове борошно - 3 ст.л

сир твердий - 20 г

шпинат - 80 г

спаржа - 4 шт.

сіль та оливкова олія - за смаком

Спосіб приготування

Спочатку потрібно розбити яйце у чашу блендера і додати шпинат. Після цього збиваємо до стану смузі.

Разом поєднайте збитий шпинат, яйце, борошно, кисломолочний сир і дрібку солі.

З готової суміші формуємо сирники та обсмажуємо з обох сторін до румʼяної скоринки.

Спаржу бланшуємо (термічна обробка окропом або парою) на сковорідці в солоній воді протягом 3 хвилин. Потім перекладаємо на суху сковорідку з краплею олії і обсмажуємо протягом 3-4 хвилин.

Викладаємо сирники та спаржу разом на тарілку. Такий сніданок дуже корисний та неймовірно смачний, як в ресторані.

Рецепт сирників зі шпинатом і спаржею (фото: кадр з відео)