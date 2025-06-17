Завтрак, как в ресторане: рецепт изысканных сырников со шпинатом и спаржей

Сырники - не только сладкое блюдо! Попробуйте оригинальный рецепт со шпинатом и спаржей, ведь это полезный, питательный и невероятно вкусный вариант для завтрака или легкого ужина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TikTok-страницу фудблогера Виктории Королевской.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Сначала нужно разбить яйцо в чашу блендера и добавить шпинат. После этого взбиваем до состояния смузи.
Вместе соедините взбитый шпинат, яйцо, муку, творог и щепотку соли.
Из готовой смеси формируем сырники и обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.
Спаржу бланшируем (термическая обработка кипятком или паром) на сковородке в соленой воде в течение 3 минут. Затем перекладываем на сухую сковородку с каплей масла и обжариваем в течение 3-4 минут.
Выкладываем сырники и спаржу вместе на тарелку. Такой завтрак очень полезный и невероятно вкусный, как в ресторане.
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