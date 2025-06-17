Завтрак, как в ресторане: рецепт изысканных сырников со шпинатом и спаржей

Сырники из шпината: легкий рецепт

Ингредиенты:

творог кисломолочный - 150 г

яйцо - 1 шт.

рисовая мука - 3 ст.л

сыр твердый - 20 г

шпинат - 80 г

спаржа - 4 шт.

соль и оливковое масло - по вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно разбить яйцо в чашу блендера и добавить шпинат. После этого взбиваем до состояния смузи.

Вместе соедините взбитый шпинат, яйцо, муку, творог и щепотку соли.

Из готовой смеси формируем сырники и обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.

Спаржу бланшируем (термическая обработка кипятком или паром) на сковородке в соленой воде в течение 3 минут. Затем перекладываем на сухую сковородку с каплей масла и обжариваем в течение 3-4 минут.

Выкладываем сырники и спаржу вместе на тарелку. Такой завтрак очень полезный и невероятно вкусный, как в ресторане.

Рецепт сырников со шпинатом и спаржей (фото: кадр из видео)