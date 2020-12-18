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Снежная буря в Японии: на шоссе застряло более тысячи авто, их достают уже два дня

Токио, Пятница 18 декабря 2020 15:34
Снежная буря в Японии: на шоссе застряло более тысячи авто, их достают уже два дня
Фото: в Японии выпало много снега (youtube BBC)
Автор: РБК-Украина

Из-за сильного снегопада в Японии на шоссе, ведущем в Токио, застряли около тысячи автомобилей. Их пытаются спасти уже два дня, некоторые люди вынуждены были ночевать в машинах.

Об этом сообщает Kyodo News.

От снега сильно пострадали участки скоростной дороги Канецу, которая соединяет Токио и префектуру Ниигата на побережье Японского моря. Расчисткой снега занимались сухопутные войска самообороны и другие силы.

По состоянию на 15:00 вчерашнего дня 670 транспортных средств застряли на полосе, ведущей в Токио. На противоположной полосе также были пробки, но к утру пятницы они уменьшились

В четверг сообщалось о том, что на шоссе застряло около 1100 транспортных средств. По состоянию на 10 утра было заблокировано около 1000 машин. Некоторые водители попали в снежную ловушку еще в ночь на среду. Количество авто увеличивалось до четверга, а сильный снегопад продолжался. По словам полиции, в пятницу очередь авто растянулась на 16,5 километров.

Некоторых людей отправляли в больницу из-за плохого самочувствия. Водителям застрявших автомобилей раздавали еду, топливо, одеяла и переносные туалеты.

Японское метеорологическое агентство прогнозирует, что сильный снег будет идти до пятницы.

Напомним, в стране выпало больше метра снега. Авиакомпании Японии из-за снегопадов отменили 54 внутренних авиарейса. Пострадали от превратностей погоды в основном авиационные маршруты, связывающие города Токио и Осака с островом Хоккайдо, и префектурами Акита и Аомори на севере острова Хонсю.

РБК-Украина писало, что в 2018 году снегопады накрыли север Японии и побережье Японского моря. Тогда от стихии погибли 15 жителей.

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