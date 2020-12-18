Снігова буря у Японії: на шосе застрягло понад тисячу авто, їх витягають вже два дні

Фото: у Японії випало багато снігу (youtube BBC)

Через сильний снігопад у Японії на шосе, що веде до Токіо, застрягли близько тисячі автівок. Їх намагаються врятувати вже два дні, деякі люди змушені були ночувати у машинах.

Про це повідомляє Kyodo News.

Від снігу сильно постраждали ділянки швидкісної дороги Канецу, яка з'єднує Токіо і префектуру Ніїгата на узбережжі Японського моря. Розчисткою снігу займалися сухопутні війська самооборони та інші сили.

Станом на 15:00 вчорашнього дня 670 транспортних засобів застрягли на смузі, що прямує до Токіо. На протилежній смузі також були затори, але до ранку п’ятниці вони поменшали.

У четвер повідомляли про те, що на шосе застрягло близько 1100 транспортних засобів. Станом на 10 ранку було заблоковано близько 1000 машин. Деякі водії потрапили у снігову пастку ще в ніч на середу. Кількість авто збільшувалась до четверга, а сильний снігопад продовжувався. За словами поліції, у п'ятницю черга авто розтяглася на 16, 5 кілометрів.

Деяких людей відправляли до лікарні через погане самопочуття. Водіям застряглих автівок роздавали їжу, паливо, ковдри та переносні туалети.

Японське метеорологічне агентство прогнозує, що сильний сніг буде падати до п'ятниці.

Нагадаємо, у країні випало більше метра снігу. Авіакомпанії Японії через снігопади скасували 54 внутрішніх авіарейси. Постраждали від мінливостей погоди в основному авіаційні маршрути, що зв'язують міста Токіо і Осака з островом Хоккайдо, і префектурами Акіта і Аоморі на півночі острова Хонсю.

РБК-Україна писало, що у 2018 році снігопади накрили північ Японії і узбережжя Японського моря. Тоді від стихії загинуло 15 мешканців.