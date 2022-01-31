Снегопады на западе и морозные ночи: прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды во всех областях

Завтра снегопады накроют Закарпатскую, Львовскую и Ивано-Франковскую область. В Карпатах синоптики предупреждают о возможности схода лавин и настоятельно рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.

На остальной территории Украины ожидается переменная облачность без существенных осадков. На большей части страны, за исключением Херсонской области и Крыма, на дорогах гололедица.

Температура воздуха 1 февраля:

на западе днем от -1 до +1, ночью от -2 до -6;

на севере днем от -1 до -2, ночью от -3 до -6;

на востоке днем от -1 до +2, ночью от -2 до -6;

на юге днем от +4 до +8, ночью от -2 до -5;

в центре днем от -1 до +2, ночью от -3 до -6.

Фото: погода в Украине 1 февраля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

Завтра в течение дня в Киеве ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -4 до -6 градусов, днем - от 0 до -2.

Фото: погода в Киеве 1 февраля (meteo.gov.ua)