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Снегопады на западе и морозные ночи: прогноз погоды на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

Во вторник, 1 февраля, снегопады накроют западные регионы Украины. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -6 до +8 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды во всех областях

Завтра снегопады накроют Закарпатскую, Львовскую и Ивано-Франковскую область. В Карпатах синоптики предупреждают о возможности схода лавин и настоятельно рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.

На остальной территории Украины ожидается переменная облачность без существенных осадков. На большей части страны, за исключением Херсонской области и Крыма, на дорогах гололедица.

Температура воздуха 1 февраля:

  • на западе днем от -1 до +1, ночью от -2 до -6;
  • на севере днем от -1 до -2, ночью от -3 до -6;
  • на востоке днем от -1 до +2, ночью от -2 до -6;
  • на юге днем от +4 до +8, ночью от -2 до -5;
  • в центре днем от -1 до +2, ночью от -3 до -6.

Фото: погода в Украине 1 февраля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

Завтра в течение дня в Киеве ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -4 до -6 градусов, днем - от 0 до -2.

Фото: погода в Киеве 1 февраля (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю.

Отметим, 31 января на трассу Мукачево-Рогатин в Закарпатской области сошли две лавины, перекрыв часть проезжей части.

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