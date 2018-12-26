Снігопади в України: у Черкасах раніше почалися зимові канікули

Ілюстративне фото (ztv.zp.ua)

Навчальний процес припинений з 26 по 29 грудня включно

У Черкасах у зв'язку із снігопадами призупинили навчання у школах, позашкільних закладах та профтехучилищах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Черкаської міської ради.

Як зазначається, навчальний процес припинений з 26 по 29 грудня включно.

Освітні установи відкриють після зимових канікул - 14 січня 2019 року. Таким чином канікули триватимуть 19 днів, а не два тижні, як було заплановано.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Черкаській області зберігається обмеження руху для великовагового та громадського транспорту на дорогах державного значення М-01 Київ-Знам'янка, км 123 + 850 - 241 + 622, Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь, км 81 + 300 - 169 +117.

Станом на ранок 26 грудня снігопади заблокували дороги у чотирьох областях України.