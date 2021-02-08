Снегопады в Украине: в шести областях ограничили движение грузовиков
В Украине ухудшаются погодные условия. Из-за снегопадов в шести областях ограничили движение грузовиков.
По информации "Укрэнерго", обесточивания населенных пунктов нет.
Служба автомобильных дорог информирует, что проезд на дорогах общего пользования обеспечен.
В рамках шести областей с 13:00 примут меры по ограничению движения крупногабаритного транспорта. Речь идет о:
- Киевской области (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь),
- Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь),
- Ровненской (М-06 Киев-Чоп),
- Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель),
- Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь),
- Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы).
Кроме того, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлекли 6 единиц техники (передвижные пункты обогрева) и 14 человек личного состава.
Напомним, в ГСЧС предупреждали о возможной опасности возникновения чрезвычайных событий в связи с осложнением погодных условий, выпадением значительного слоя снега и гололедицей на дорогах.
Как писало РБК-Украина, из-за снегопада в Киеве сегодня закроют въезд для грузовиков. Ограничение будет действовать с 15:00 и до улучшения погоды.