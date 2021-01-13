Снегопады в Украине: ограничена работа грузовых операций в портах

Фото: одесский порт (port odessa ua)

Сегодня регионы Украины накрыло снегопадами. Из-за снега в портах "Одесса", "Южный", "Николаев" и "Черноморск" ограничены грузовые операции с зерном.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Администрация морских портов Украины".

В частности, в порту "Херсон" ограничена лоцманская проводка и грузовые операции с зерновыми из-за ветра и снега.

В портах "Одесса", "Южный", "Николаев", "Черноморск" грузовые операции с зерновыми ограничены из-за снега.

Напомним, с утра в 13 областях Украины идет сильный снег, в двух регионах выпало уже 10 см снега.

Сегодня в Украине порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица. В Херсонской,Запорожской, Донецкой и Луганской областях налипание мокрого снега и гололед (I уровень опасности, желтый).

Вместе с тем, в Киеве 15-16 января ожидается значительное снижение температуры. По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью 15-16 января ожидается до -13 -18 мороза.

Также сегодня ожидается появление и усиление ледовых явлений на водохранилищах.