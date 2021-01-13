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Снігопади в Україні: обмежено роботу вантажних операцій в портах

Одеса, Середа 13 січня 2021 11:45
Снігопади в Україні: обмежено роботу вантажних операцій в портах
Фото: одеський порт (port odessa ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Сьогодні регіони України накрило снігопадами. Через сніг у портах "Одеса", "Південний", "Миколаїв" та "Чорноморськ" обмежені вантажні операції з зерном.

Про це повідомляє прес-служба ДП "Адміністрація морських портів України".

Зокрема, у порту "Херсон" обмежена лоцманська проводка і вантажні операції із зерновими через вітер та сніг.

У портах "Одеса", "Південний", "Миколаїв", "Чорноморськ" вантажні операції з зерновими обмежені через сніг.

Нагадаємо, з ранку в 13 областях України йде сильний сніг, в двох регіонах випало вже 10 см снігу.

Сьогодні в Україні пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. В Херсонській,Запорізькій, Донецькій та Луганській областях налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий).

Разом з тим, у Києві ​​15-16 січня очікується значне зниження температури. За прогнозом Українського гідрометцентру, вночі 15-16 січня очікується до -13 -18 морозу.

Також сьогодні очікується поява та посилення льодових явищ на водосховищах.

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