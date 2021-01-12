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В Украине предупредили о льде на водохранилищах

Киев, Вторник 12 января 2021 12:00
В Украине предупредили о льде на водохранилищах
Фото: лед (pixabay)
Автор: Андрей Козловский

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине со среды. Ожидается появление и усиление ледовых явлений на водохранилищах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, с завтрашнего дня и до 15 января на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском водохранилищах будет появляться лед. Причиной тому является снижение температуры.

Кроме того, ледовые явления в виде заберегов, припая, ледохода ожидаются на Днепровском и Каховском водохранилищах с 16 по 18 января.

Напомним, погода в Украине вскоре серьезно изменится с приходом сильных морозов. Синоптики прогнозируют, что в некоторых регионах термометры покажут до -20 градусов.

Также сообщалось, что в Украину идут морозы и мокрый снег. Синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов предварительно на Старый Новый год, 14 января.

Сегодня же на юго-восточной части Украины ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем в регионах будет составлять от -2 до +4, а ночью на всей территории страны будут наблюдаться заморозки.

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