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Снегопады в Украине: в двух областях до сих пор действуют ограничения на фуры

Новина українською → Киев, Суббота 13 февраля 2021 09:27
Снегопады в Украине: в двух областях до сих пор действуют ограничения на фуры Фото: снегопады в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В результате снегопадов в Украине до сих пор ограничено движение грузового транспорта в двух областях. На утро 13 февраля в нескольких регионах снег продолжается.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сейчас небольшой снег наблюдается в Житомирской, Киевской, Ровенской и Черниговской областях.

По данным "Укравтодора" действуют ограничения на большегрузный и крупногабаритный транспорт:

  • Волынская область - на трассе Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка);
  • Ивано-Франковская область - на трассе Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок Снятин - Городенка).

Прогноз погоды в Украине на 13 февраля

Сегодня днем в северных и центральных областях небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами метели. Температура от -8 до -13, в западных и южных областях местами от -2 до -7, в Карпатах от -16 до -21.

В Киевской области небольшой снег, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица. Температура от -10 до -13.

Напомним, ранее сообщалось, что непогода обесточила более 60 населенных пунктов в Украине.

Также стало известно, что с понедельника в Киеве снова откроются школы и десткие сады, которые закрывали из-за снегопада.

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