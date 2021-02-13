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Снігопади в Україні: у двох областях досі діють обмеження на фури

Новость на русском → Київ, Субота 13 лютого 2021 09:27
Снігопади в Україні: у двох областях досі діють обмеження на фури Фото: снігопади в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В результаті снігопадів в Україні досі обмежено рух вантажного транспорту у двох областях. На ранок 13 лютого в декількох регіонах сніг триває.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що зараз невеликий сніг спостерігається у Житомирській, Київській, Рівненській та Чернігівській областях.

За даними "Укравтодору" діють обмеження на великоваговий і великогабаритний транспору:

  • Волинська область - на трасі Т-18-02 Маюничі-Шклінь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) і Т-03-05 Нововолинськ-Михайлівка (ділянка Павлівка-Михайлівка);
  • Івано-Франківська область - на трасі Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (ділянка Коломия - Городенка) і Р-20 Снятин-Тязів (ділянка Снятин - Городенка)

Прогноз погоди в Україні на 13 лютого

Сьогодні вдень у північних та центральних областях невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, місцями хуртовини. Температура від -8 до -13, у західних і південних областях місцями від -2 до -7, в Карпатах від -16 до -21.

У Київській області невеликий сніг, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Температура від -10 до -13.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода знеструмила понад 60 населених пунктів в Україні.

Також стало відомо, що з понеділка в Києві знову відкриються школи і дитячі сади, які закривали через снігопад.

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