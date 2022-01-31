Снегопады и сильный ветер: какой будет погода в последний день января

Сегодня, 31 января по всей территории Украины будет идти мокрый снег, который местами будет сопровождаться штормовым ветром. При этом столбики термометра днем будут колебаться в пределах -1 +5 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а в западных областях местами 25 м/с (в Карпатах 25-30 м/с). Прогнозируются метели, на дорогах страны гололедица.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице синоптики прогнозируют мокрый снег. В течение суток столбики термометра будут колебаться в пределах -1 + 1 градусов. На дорогах гололедица.
Напомним, из-за шквалов, метели и гололеда в Украине сегодня возможны нарушения движения транспорта.