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Снегопады и сильный ветер: какой будет погода в последний день января

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 31 января по всей территории Украины будет идти мокрый снег, который местами будет сопровождаться штормовым ветром. При этом столбики термометра днем будут колебаться в пределах -1 +5 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, в Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а в западных областях местами 25 м/с (в Карпатах 25-30 м/с). Прогнозируются метели, на дорогах страны гололедица.

Температура воздуха составит:

  • в западных областях днем от -1 до +2, а ночью 0 -2 градуса;
  • на севере днем -1 + 1 градусов, ночью 0 -2;
  • в восточных областях 0 + 2 днем, а ночью -2 -1 градуса;
  • на юге страны +3 +5 градусов днем, ночью -1 +1;
  • в центральных областях днем -1 + 1, а ночью 0 -2.

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Сегодня в столице синоптики прогнозируют мокрый снег. В течение суток столбики термометра будут колебаться в пределах -1 + 1 градусов. На дорогах гололедица.

Напомним, из-за шквалов, метели и гололеда в Украине сегодня возможны нарушения движения транспорта.

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Погода в УкраинеУкргидометцентр