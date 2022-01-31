Снігопади та сильний вітер: якою буде погода в останній день січня

Сьогодні, 31 січня по всій території України йтиме мокрий сніг, який місцями супроводжуватиметься штормовим вітром. При цьому стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах -1 +5 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, в Україні очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, а в західних областях місцями 25 м/с (в Карпатах 25-30 м/с). Прогнозуються хуртовини, надорогах країни ожеледиця.
Температура повітря становитиме:
Сьогодні в столиці синоптики прогнозують мокрий сніг. Протягом доби стовпчики термометра коливатимуться в межах -1 +1 градусів. На дорогах ожеледиця.
Нагадаємо, через шквали, хуртовини та ожеледицю в Україні сьогодні можливі порушення руху транспорту.