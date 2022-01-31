Снегопады и сильный ветер: какой будет погода в последний день января

Сегодня, 31 января по всей территории Украины будет идти мокрый снег, который местами будет сопровождаться штормовым ветром. При этом столбики термометра днем будут колебаться в пределах -1 +5 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а в западных областях местами 25 м/с (в Карпатах 25-30 м/с). Прогнозируются метели, на дорогах страны гололедица.

Температура воздуха составит:

в западных областях днем от -1 до +2, а ночью 0 -2 градуса;

на севере днем -1 + 1 градусов, ночью 0 -2;

в восточных областях 0 + 2 днем, а ночью -2 -1 градуса;

на юге страны +3 +5 градусов днем, ночью -1 +1;

в центральных областях днем -1 + 1, а ночью 0 -2.

Погода в Киеве

Сегодня в столице синоптики прогнозируют мокрый снег. В течение суток столбики термометра будут колебаться в пределах -1 + 1 градусов. На дорогах гололедица.