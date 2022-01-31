Снігопади та сильний вітер: якою буде погода в останній день січня
Фото: погода в Україні 31 січня буде зі снігопадами та шквалами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 31 січня по всій території України йтиме мокрий сніг, який місцями супроводжуватиметься штормовим вітром. При цьому стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах -1 +5 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, в Україні очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, а в західних областях місцями 25 м/с (в Карпатах 25-30 м/с). Прогнозуються хуртовини, надорогах країни ожеледиця.
Температура повітря становитиме:
- у західних областях вдень від -1 до +2, а вночі 0 -2 градуси;
- на півночі вдень -1 +1 градусів, вночі 0 -2;
- у східних областях 0 +2 вдень, а вночі -2 -1 градуси;
- на півдні країни +3 +5 градусів вдень, вночі -1 +1;
- у центральних областях вдень -1 +1, а вночі 0 -2.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці синоптики прогнозують мокрий сніг. Протягом доби стовпчики термометра коливатимуться в межах -1 +1 градусів. На дорогах ожеледиця.
Нагадаємо, через шквали, хуртовини та ожеледицю в Україні сьогодні можливі порушення руху транспорту.