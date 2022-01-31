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Снігопади та сильний вітер: якою буде погода в останній день січня

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Україна, Понеділок 31 січня 2022 06:00
Снігопади та сильний вітер: якою буде погода в останній день січня Фото: погода в Україні 31 січня буде зі снігопадами та шквалами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 31 січня по всій території України йтиме мокрий сніг, який місцями супроводжуватиметься штормовим вітром. При цьому стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах -1 +5 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, в Україні очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, а в західних областях місцями 25 м/с (в Карпатах 25-30 м/с). Прогнозуються хуртовини, надорогах країни ожеледиця.

Температура повітря становитиме:

  • у західних областях вдень від -1 до +2, а вночі 0 -2 градуси;
  • на півночі вдень -1 +1 градусів, вночі 0 -2;
  • у східних областях 0 +2 вдень, а вночі -2 -1 градуси;
  • на півдні країни +3 +5 градусів вдень, вночі -1 +1;
  • у центральних областях вдень -1 +1, а вночі 0 -2.

Снігопади та сильний вітер: якою буде погода в останній день січня

Погода в Києві

Сьогодні в столиці синоптики прогнозують мокрий сніг. Протягом доби стовпчики термометра коливатимуться в межах -1 +1 градусів. На дорогах ожеледиця.

Снігопади та сильний вітер: якою буде погода в останній день січня

Нагадаємо, через шквали, хуртовини та ожеледицю в Україні сьогодні можливі порушення руху транспорту.

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Погода в Україні Укргидометцентр
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