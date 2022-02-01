UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Снегопады прекратятся, но похолодает: каким будет первый день февраля

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 февраля в Украине преимущественно без осадков. Впрочем, температура воздуха несколько упадет, местами ночью морозы достигнут -6 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня снег будет идти только в западных регионах ожидается небольшой снег в Карпатах. Кроме этого будет дождливо в Одесской и Сумской области, а на остальных территориях - преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Температура воздуха составлять:

  • в западных областях днем 0 -2, ночью -2 -6 градусов;
  • на севере страны днем -1 -2 градуса, а ночью -3 -6;
  • в восточных областях днем от -2 до +2, ночью -2 -6 градусов;
  • на юге страны днем +4 +6 градусов, а ночью -3 -5;
  • в центральных областях днем от -1 до + 2, ночью -4 -6.

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Столбики термометра днем покажут 0 -2 градуса, а ночью -4 -6.

Напомним, вчера непогода обесточила 317 населенных пунктов в шести областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине