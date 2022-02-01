Снігопади припиняться, але похолодає: яким буде перший день лютого

Сьогодні, 1 лютого в Україні переважно без істотних опадів. Втім, температура повітря дещо впаде, місцями вночі морози сягнуть -6 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в сніг йтиме лише у західних регіонах, очікується невеликий сніг у Карпатах. Крім цього дощитиме в Одеській та Сумській області, а на решті територій - переважно без опадів. На дорогах ожеледиця.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Стовпчики термометра вдень покажуть 0 -2 градуси, а вночі -4 -6.
Нагадаємо, вчора негода знеструмила 317 населених пунктів у шести областях.