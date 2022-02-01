Снегопады прекратятся, но похолодает: каким будет первый день февраля

Сегодня, 1 февраля в Украине преимущественно без осадков. Впрочем, температура воздуха несколько упадет, местами ночью морозы достигнут -6 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня снег будет идти только в западных регионах ожидается небольшой снег в Карпатах. Кроме этого будет дождливо в Одесской и Сумской области, а на остальных территориях - преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Температура воздуха составлять:

в западных областях днем 0 -2, ночью -2 -6 градусов;

на севере страны днем -1 -2 градуса, а ночью -3 -6;

в восточных областях днем от -2 до +2, ночью -2 -6 градусов;

на юге страны днем +4 +6 градусов, а ночью -3 -5;

в центральных областях днем от -1 до + 2, ночью -4 -6.

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Столбики термометра днем покажут 0 -2 градуса, а ночью -4 -6.