Снігопади припиняться, але похолодає: яким буде перший день лютого
Фото: сьогодні буде морозна, але майже безсніжна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 1 лютого в Україні переважно без істотних опадів. Втім, температура повітря дещо впаде, місцями вночі морози сягнуть -6 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в сніг йтиме лише у західних регіонах, очікується невеликий сніг у Карпатах. Крім цього дощитиме в Одеській та Сумській області, а на решті територій - переважно без опадів. На дорогах ожеледиця.
Температура повітря складатиме:
- у західних областях вдень 0 -2, вночі -2 -6 градусів;
- на півночі країни вдень -1 -2 градуси, а вночі -3 -6;
- у східних областях вдень від -2 до +2, вночі -2 -6 градусів;
- на півдні країни вдень +4 +6 градусів, а вночі -3 -5;
- у центральних областях вдень від -1 до +2, вночі -4 -6.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Стовпчики термометра вдень покажуть 0 -2 градуси, а вночі -4 -6.
Нагадаємо, вчора негода знеструмила 317 населених пунктів у шести областях.