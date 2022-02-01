Снігопади припиняться, але похолодає: яким буде перший день лютого

Сьогодні, 1 лютого в Україні переважно без істотних опадів. Втім, температура повітря дещо впаде, місцями вночі морози сягнуть -6 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в сніг йтиме лише у західних регіонах, очікується невеликий сніг у Карпатах. Крім цього дощитиме в Одеській та Сумській області, а на решті територій - переважно без опадів. На дорогах ожеледиця.

Температура повітря складатиме:

у західних областях вдень 0 -2, вночі -2 -6 градусів;

на півночі країни вдень -1 -2 градуси, а вночі -3 -6;

у східних областях вдень від -2 до +2, вночі -2 -6 градусів;

на півдні країни вдень +4 +6 градусів, а вночі -3 -5;

у центральних областях вдень від -1 до +2, вночі -4 -6.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Стовпчики термометра вдень покажуть 0 -2 градуси, а вночі -4 -6.