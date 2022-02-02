Снігопади оминуть Київ та шість областей: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні сьогодні будуть снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Снігопади сьогодні очікуються у більшості областей України. Така погода омине тільки Київ та шість областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз погоди у всіх областях
Сьогодні снігопади Оминуть Київ, Київську, Чернігівську, Сумську, Черкаську, Кіровоградську, Вінницьку області. У всіх інших регіонах будуть опади. Температура повітря складе:
- на заході вдень -1+3, а вночі -4-8,
- на півночі вдень -1+1, а вночі -7-10,
- на сході вдень +1+4, а вночі -1-4,
- на півночі вдень +3+5, а вночі -1-3,
- у центрі вдень 0+3, а вночі -4-7.
Прогноз у Києві
У столиці сьогодні хмарно, але без опадів. Температура повітря вдень складе 0+2, а вночі -5-7.