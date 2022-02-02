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Снігопади оминуть Київ та шість областей: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Середа 02 лютого 2022 06:00
Снігопади оминуть Київ та шість областей: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні будуть снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Снігопади сьогодні очікуються у більшості областей України. Така погода омине тільки Київ та шість областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз погоди у всіх областях

Сьогодні снігопади Оминуть Київ, Київську, Чернігівську, Сумську, Черкаську, Кіровоградську, Вінницьку області. У всіх інших регіонах будуть опади. Температура повітря складе:

  • на заході вдень -1+3, а вночі -4-8,
  • на півночі вдень -1+1, а вночі -7-10,
  • на сході вдень +1+4, а вночі -1-4,
  • на півночі вдень +3+5, а вночі -1-3,
  • у центрі вдень 0+3, а вночі -4-7.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні хмарно, але без опадів. Температура повітря вдень складе 0+2, а вночі -5-7.

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