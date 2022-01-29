Снегопады накроют Украину, но не все области: какая сегодня будет погода
Фото: в Украине сегодня будут снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Украине будут снегопады, но потеплеет. Температура воздуха днем поднимется до плюсовой.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня в северных, восточных и частично центральных областях ожидаются снегопады. Такая погода обойдет только западную часть, там будет просто облачно. Температура воздуха составит:
- на западе днем 0-2, а ночью 0-2,
- на севере днем -1 + 1, ночью так же,
- на востоке днем -1 + 1, так же и ночью,
- на юге днем +1+3, а ночью -1+1,
- в центре днем 0-2, а ночью -1+1.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня будет небольшой снег. Днем ожидается -1+1 и ночью так же.