Снегопады накроют Украину, но не все области: какая сегодня будет погода

Сегодня в Украине будут снегопады, но потеплеет. Температура воздуха днем поднимется до плюсовой.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Укргидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Сегодня в северных, восточных и частично центральных областях ожидаются снегопады. Такая погода обойдет только западную часть, там будет просто облачно. Температура воздуха составит:

на западе днем 0-2, а ночью 0-2,

на севере днем -1 + 1, ночью так же,

на востоке днем -1 + 1, так же и ночью,

на юге днем +1+3, а ночью -1+1,

в центре днем 0-2, а ночью -1+1.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет небольшой снег. Днем ожидается -1+1 и ночью так же.