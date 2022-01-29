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Снегопады накроют Украину, но не все области: какая сегодня будет погода

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Киев, Суббота 29 января 2022 07:00
Снегопады накроют Украину, но не все области: какая сегодня будет погода Фото: в Украине сегодня будут снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине будут снегопады, но потеплеет. Температура воздуха днем поднимется до плюсовой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня в северных, восточных и частично центральных областях ожидаются снегопады. Такая погода обойдет только западную часть, там будет просто облачно. Температура воздуха составит:

  • на западе днем 0-2, а ночью 0-2,
  • на севере днем -1 + 1, ночью так же,
  • на востоке днем -1 + 1, так же и ночью,
  • на юге днем +1+3, а ночью -1+1,
  • в центре днем 0-2, а ночью -1+1.

Снегопады накроют Украину, но не все области: какая сегодня будет погода

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет небольшой снег. Днем ожидается -1+1 и ночью так же.

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