ru ua
Сб, 29 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Снігопади накриють Україну, але не всі області: яка сьогодні буде погода

Новость на русском →
Київ, Субота 29 січня 2022 07:00
Снігопади накриють Україну, але не всі області: яка сьогодні буде погода Фото: в Україні сьогодні будуть снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україні будуть снігопади, але потеплішає. Температура повітря вдень підійметься до плюсової.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у північних, східних та частково центральних областях очікуються снігопади. Така погода омине тільки західну частину, там буде просто хмарно. Температура повітря складе:

  • на заході вдень 0-2, а вночі 0-2,
  • на півночі вдень -1+1, вночі так само,
  • на сході вдень -1+1, так само і вночі,
  • на півдні вдень +1+3, а вночі -1+1,
  • у центрі вдень 0-2, а вночі -1+1.

Снігопади накриють Україну, але не всі області: яка сьогодні буде погода

Прогноз в Києві

У Києві сьогодні буде невеликий сніг. Вдень очікується -1+1 і вночі так само.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Розстріл караулу в Дніпрі. Суд арештував нацгвардійця
Розстріл караулу в Дніпрі. Суд арештував нацгвардійця
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники