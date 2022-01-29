Снігопади накриють Україну, але не всі області: яка сьогодні буде погода
Фото: в Україні сьогодні будуть снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні в Україні будуть снігопади, але потеплішає. Температура повітря вдень підійметься до плюсової.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні у північних, східних та частково центральних областях очікуються снігопади. Така погода омине тільки західну частину, там буде просто хмарно. Температура повітря складе:
- на заході вдень 0-2, а вночі 0-2,
- на півночі вдень -1+1, вночі так само,
- на сході вдень -1+1, так само і вночі,
- на півдні вдень +1+3, а вночі -1+1,
- у центрі вдень 0-2, а вночі -1+1.
Прогноз в Києві
У Києві сьогодні буде невеликий сніг. Вдень очікується -1+1 і вночі так само.