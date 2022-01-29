Снігопади накриють Україну, але не всі області: яка сьогодні буде погода

Сьогодні в Україні будуть снігопади, але потеплішає. Температура повітря вдень підійметься до плюсової.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у північних, східних та частково центральних областях очікуються снігопади. Така погода омине тільки західну частину, там буде просто хмарно. Температура повітря складе:

на заході вдень 0-2, а вночі 0-2,

на півночі вдень -1+1, вночі так само,

на сході вдень -1+1, так само і вночі,

на півдні вдень +1+3, а вночі -1+1,

у центрі вдень 0-2, а вночі -1+1.

Прогноз в Києві

У Києві сьогодні буде невеликий сніг. Вдень очікується -1+1 і вночі так само.