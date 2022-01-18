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Снегопады, мороз до -6: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Вторник 18 января 2022 06:00
Снегопады, мороз до -6: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня будут снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня ожидаются снегопады. Ночью похолодает до -6 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Снегопады будут в большинстве областей. Они обойдут только Закарпатскую, Волынскую, Ровенскую и южные регионы. Температура воздуха составит:

  • на западе днем 0-3, а ночью-2-5,
  • на севере днем -2-4, а ночью -4-6,
  • на востоке днем + 1-3, а ночью-1-4,
  • на юге днем -1 + 2, а ночью-1-3,
  • в центре днем -2-4, а ночью -3-6.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня снегопад. Температура воздуха днем составит -2-4, а ночью -4-6.

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