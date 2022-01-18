Снегопады, мороз до -6: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине сегодня будут снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня ожидаются снегопады. Ночью похолодает до -6 градусов мороза.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Снегопады будут в большинстве областей. Они обойдут только Закарпатскую, Волынскую, Ровенскую и южные регионы. Температура воздуха составит:
- на западе днем 0-3, а ночью-2-5,
- на севере днем -2-4, а ночью -4-6,
- на востоке днем + 1-3, а ночью-1-4,
- на юге днем -1 + 2, а ночью-1-3,
- в центре днем -2-4, а ночью -3-6.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня снегопад. Температура воздуха днем составит -2-4, а ночью -4-6.