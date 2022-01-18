Снігопади, мороз до -6: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні сьогодні будуть снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні очікуються снігопади. Вночі похолодає до -6 градусів морозу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Снігопади будуть у більшості областей. Вони оминуть тільки Закарпатську, Волинську, Рівненську та південні регіони. Температура повітря складе:
- на заході вдень 0-3, а вночі -2-5,
- на півночі вдень -2-4, а вночі -4-6,
- на сході вдень +1-3, а вночі -1-4,
- на півдні вдень -1+2, а вночі -1-3,
- у центрі вдень -2-4, а вночі -3-6.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні снігопад. Температура повітря вдень складе -2-4, а вночі -4-6.