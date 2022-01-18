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Снігопади, мороз до -6: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 06:00
Снігопади, мороз до -6: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні будуть снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні очікуються снігопади. Вночі похолодає до -6 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Снігопади будуть у більшості областей. Вони оминуть тільки Закарпатську, Волинську, Рівненську та південні регіони. Температура повітря складе:

  • на заході вдень 0-3, а вночі -2-5,
  • на півночі вдень -2-4, а вночі -4-6,
  • на сході вдень +1-3, а вночі -1-4,
  • на півдні вдень -1+2, а вночі -1-3,
  • у центрі вдень -2-4, а вночі -3-6.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні снігопад. Температура повітря вдень складе -2-4, а вночі -4-6.

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