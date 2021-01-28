Снегопады уже в Киеве. Водителей просят не ездить на авто

В Киеве ухудшилась погода, с самого утра интенсивный снегопад. Водителей просят не пользоваться личным авто.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сейчас продолжают работу 236 работников в составе 37 бригад по ручной уборке снега.

"Просим водителей не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту", - говорится в сообщении.

Также киевлян просят не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

Отметим, по состоянию на 9 утра в Киеве образовались незначительные пробки. По данным Google Maps, местами затруднено движение транспорта на проспекте Победы, Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, а также на мосту имени Патона и Северном мосту.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, в Украине сейчас активный снежный циклон, который привел к чрезвычайным ситуациям в южной части территории страны.

Отметим, что синоптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.