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Снегопад, дождь и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 28 января 2021 08:00
Снегопад, дождь и заморозки: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В четверг, 28 января, Украину накроют снегопады и дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +8, а ночью столбики термометров в некоторых регионах опустятся до -5.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня на западе и севере Украины, а также в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях будет идти снег. Во всех других восточных и южных регионах будет идти дождь.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от -3 до +1, а ночью она будет в пределах -5 -2.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от -3 до +6, а ночью столбики термометров покажут -3 +1.

В южных и восточных регионах температура воздуха будет колебаться от -3 до +8, а ночью она будет от -3 до +6.

Снегопад, дождь и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будет идти снег. Температура воздуха днем ожидается от -3 до 0, а ночью от -4 до 0.

Снегопад, дождь и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Одесской и Николаевской областях накануне было объявлен красный уровень опасности из-за резкого похолодания.

Также РБК-Украина писало, что Одессу уже засыпало снегом.

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