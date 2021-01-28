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Снігопади вже в Києві. Водіїв просять не їздити на авто

Автор: Анастасія Рокитна

В Києві погіршилась погода, від самого ранку інтенсивний снігопад. Водіїв просять не користуватися особистим авто.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Наразі продовжують роботу 236 працівників у складі 37 бригад із ручного прибирання снігу.

"Просимо водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту", - йдеться у повідомленні.

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Також киян просять не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.

Зазначимо, станом на 9 ранку в Києві утворились незначні затори. За даними Google Maps, місцями ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги, Набережному шосе, проспекті Степана Бандери, а також на мосту імені Патона та Північному мосту.

Фото: затори в Києві

Нагадаємо, в Україні зараз активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій в південній частині території країни.

Зазначимо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.

Прогноз погоди
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